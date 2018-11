Provincie wil niet naïef zijn en gaat eigen huis beter beveiligen

De provincie gaat het eigen provinciehuis beter beveiligen. Zo komen er poortjes in de hal naar de kamers van ambtenaren. Ook het aantal camera's rondom het gebouw wordt uitgebreid.

Bezoekers worden sinds kort al bij de ingang opgevangen en naar de juiste plek gebracht.

De reden voor de maatregelen is het feit dat steeds meer mensen het provinciehuis bezoeken. Zo kwamen er in de eerste helft van dit jaar bijna 17.500 bezoekers naar het provinciehuis. Twee jaar eerder waren dat er nog 15.000 in dezelfde periode.

Maatschappij verhardt

'Tegelijkertijd zien we ook dat de maatschappij verhardt', legt provinciebestuurder Nienke Homan (GroenLinks) uit. Ze verwijst daarbij naar grote dossiers die momenteel spelen, zoals de windmolens en de gaswinning.

'Met meer mensen op bezoek moet je ook rekening houden met minder goede bedoelingen.'

Poortjes

Het oude deel van het provinciehuis met de ingang aan het Martinikerkhof blijft relatief open voor iedereen. Aan de Sint Jansstraat komen poortjes op de plek waar de kamers van ambtenaren zitten. 'Mensen moeten hier ook veilig kunnen werken', geeft Homan aan.

Mystery guest

De provincie heeft een tijd terug een zogenoemde mystery guest op bezoek gehad. Die bleek zonder al te veel problemen in het netwerk van de provincie te kunnen komen, waarbij bepaalde informatie toegankelijk was.

'Het is goed om naar jezelf te kijken, maar het is soms ook goed om daar iemand voor in te huren', vertelt Homan. 'Daar hebben we wel van geleerd. Iemand moet niet zomaar kunnen inpluggen en informatie van het netwerk kunnen halen. Daar hebben we maatregelen op genomen.'

Open

Ondanks de beveiligingsmaatregelen benadrukt Homan dat het provinciehuis voor iedereen toegankelijk blijft. 'Het provinciehuis is tenslotte van ons allemaal.'