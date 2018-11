Opgelet: dit weekend geen treinen van en naar Hoogeveen

De treinen van de NS rijden komend weekend niet op het traject Groningen-Hoogeveen. Er rijden bussen van en naar Groningen.

De bussen stoppen zaterdag en zondag niet op station Groningen Europapark. Reizigers richting het Hoofdstation kunnen hier een Arriva-trein pakken. Zij mogen op dit stukje 'Arriva' gebruikmaken van een NS-kaartje.

Via Stad of Haren

Wil je richting Hoogeveen, dan moet je omreizen via het Hoofdstation of de bus pakken bij het transferium langs de A28 bij Haren. Tussen het station in Haren en de P+R-locatie rijden pendelbussen.

Qliner 309 tussen Assen en Groningen (v.v.) rijden komend weekend van 7 uur 's ochtends tot middernacht.

Waarom ligt het spoor eruit?

ProRail gaat in dit weekend bij station Haren een spoordek plaatsen en het zijperron op juiste hoogte brengen. Daarnaast vinden er op station Assen werkzaamheden plaats en wordt de oude perronkap teruggebouwd ter hoogte van de voormalige voetgangersbrug. In Tynaarlo worden twee spoorwegovergangen vernieuwd.

Waar moet ik rekening mee houden?

- Extra reistijd van 15 tot 30 minuten

- Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk

- Met een OV-chipkaart reis je zoals je gewend ben met de trein. In- en uitchecken kan op het betreffende treinstation, ook als de reis begint of eindigt met een treinvervangende bus.