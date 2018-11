Lopend Vuur: Het Formule 1-circus hoort in Nederland

Dankzij Max Verstappen lijken steeds meer Nederlanders in de ban van de Formule 1. De races worden goed bekeken en de inhaalacties van Max zijn op maandag vaak gespreksonderwerp bij de koffieautomaat.

Al sinds 1985 is er geen Formule 1-race in ons land verreden. Tot die tijd werd er bijna elk jaar op Zandvoort een race georganiseerd. Niki Lauda was de laatste winnaar in Nederland.

Zandvoort of Assen?

Inmiddels strijden Zandvoort en Assen om het circus binnen te halen. Zandvoort lijkt vooralsnog de beste papieren te hebben. Op de voorlopige Formule 1-kalender voor 2020 staat Nederland ook vermeld.

