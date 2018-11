Deze dag: Huizen verloot in de stad

Woningnood is van alle tijden. Twintig jaar geleden stonden in de stad Groningen duizenden mensen voor een woning ingeschreven. Toen verlootte de grootste woningbouwcorporatie ineens vijf huizen. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 28 november 1998.

Directeur Euwema van 'Domein Woondiensten' bedacht dat het de naamsbekendheid ten goede zou komen, zo'n loterij. De corporatie, die was ontstaan uit het samenvoegen van 'Gruno' en 'Groningen', had destijds 17.000 panden in de verhuur. De naam die voor de fusiestichting was bedacht, 'Domein', bleef niet hangen bij de Groningers.

De corporatie moest bekender worden en zoc gratis publiciteit. Vijf heel verschillende woningtypen werden inzet van een verloting. Daaronder een jongerenwoning aan het Tasmanplein, een seniorenwoning aan de Platinalaan en een benedenwoning aan de Oliemuldersweg. Iedereen die was ingeschreven als woningzoekende mocht meedoen.

Het leidde tot bittere reacties bij mensen die al jaren vergeefs wachtten op een woning. Volgens de voorman van de Socialistische Partij in de stad, Peter Verschueren, gaf het absoluut geen pas om 'schaarse woningen voor een reclamestunt in te zetten'. Domeindirecteur Euwema verweerde zich met de opmerking dat die mensen 'ook konden meedoen met de verloting'.

De woningmarkt van toen is vergelijkbaar met die van nu. De hypotheekrente was laag, de koopkracht nam snel toe, net als het aantal tweeverdieners. Het huizenaanbod was achtergebleven bij de vraag. Huizenprijzen explodeerden en ook de huurmarkt was oververhit. In die context was de actie van de woningbouwvereniging 'ongepast' vindt Willem Smink, die destijds wethouder ruimtelijke ordening namens de PvdA was: 'Huizen verloot je niet.'

De winnaars waren dolgelukkig met hun nieuwe woning. Bij Domein Woondiensten bleef de onvrede met de naam, die daarom drie jaar later werd omgedoopt in 'Nijestee'. Twee jaar geleden kwam het college van Groningen zelf nog eens met een voorstel om een woningloterij te houden. Zo zouden bewoners van gesloopte panden in de H.L. Wicherstraat (vanwege de ringweg) een extra kans krijgen op woonruimte.

De gemeenteraad stak een stokje voor het voorstel. Het blijft dus bij die ene woningtombola, waarvan de trekking plaatsvond op deze dag in de geschiedenis, 28 november 1998.