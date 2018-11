Gasunie neemt eerste leiding voor waterstof in gebruik

Gasunie heeft voor het eerst in haar bestaan een leiding voor waterstof in gebruik genomen.

Het gaat om een 12 kilometer lange leiding tussen twee bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. De leiding was eerder in gebruik als hoofdgastransportleiding en moest worden aangepast voor het transport van waterstof. Jaarlijks gaat er 4000 ton van het gas doorheen.

We transporteren steeds meer andere energiedragers door onze leidingen, zoals waterstof en groen gas Han Fennema-directeur Gasunie

Gasunie ziet in de aanpassing van de leiding een belangrijk omslagpunt in de bedrijfsgeschiedenis. De gasdistributeur zegt bij monde van directeur Han Fennema dat de gasinfrastructuur een belangrijke rol speelt in de energietransitie.

'We transporteren steeds meer andere energiedragers door onze leidingen, zoals waterstof en groen gas. Als onafhankelijk netbeheerder kunnen we waterstof van verschillende aanbieders aansluiten en transporteren naar de grote industriële clusters in Nederland', aldus Fennema.

Restproduct

Het waterstof in Zeeland komt van de Amerikaanse chemiereus Dow die in Terneuzen is gevestigd. Dow heeft overigens ook een productielocatie in Delfzijl. Het gas komt als restproduct vrij in de zogeheten naftakrakers van het bedrijf.

Het waterstofgas gaat als grondstof naar de Noorse fabrikant Yara in Sluiskil dat er met stikstof uit de lucht ammoniak van maakt. Voor de productie van ammoniak was voorheen aardgas nodig. Behalve de besparing op aardgas levert de waterstofleiding ook milieuwinst op in de vorm van een lagere CO2 uitstoot.