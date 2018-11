Biografie over Cornelis Pijnacker, de eerste hoogleraar aan de Groninger universiteit

Als grote vis wordt hij in 1614 door de oprichters van de Groninger universiteit binnen gehaald: Cornelis Pijnacker (1570-1645) uit Leiden.

Hij is de eerste hoogleraar recht aan de universiteit en als gezant van de Nederlandse overheid wordt hij later naar Afrika gestuurd om Nederlandse slaven los te krijgen. Deze dinsdag verschijnt zijn biografie: De wijde wereld van Cornelis Pijnacker.

Groningen tweede keus

Groningen maakt in die dagen vaart met de oprichting van een universiteit. Franeker heeft er al een en de stad wil niet achterblijven. Met zijn twintig jaar ervaring aan de universiteit van Leiden is Cornelis Pijnacker de gedroomde kandidaat voor het hoogleraarschap. Voor Pijnacker zelf was Groningen niet de eerste keus, blijkt uit de biografie.

Liever diplomaat in Zweden

'In ons onderzoek kwamen we er achter dat hij eigenlijk diplomaat in Zweden had willen worden,' vertelt Paul Brood, een van de schrijvers van de biografie. 'Nederland had hele goeie contacten met Zweden. Maar het is hem niet gelukt en toen kwam hij naar Groningen waar hij de eerste hoogleraar rechtsgeleerdheid werd.'

Hij schnabbelde behoorlijk bij

Een kleine tien jaar woont Pijnacker met zijn vrouw in het Aduardergasthuis in het Munnekeholm in de stad. Hij geeft openbare colleges en les aan een handvol studenten.

'Daarnaast maakte hij zijn juridische kennis ook te gelde. Hij adviseerde over allerlei geschillen. Zo kon hij wat bijverdienen. Als hoogleraar kreeg hij duizend gulden per jaar, dat was niet slecht maar met zijn advieswerk schnabbelde hij behoorlijk bij.'

Westerwolde dankzij Pijnacker bij Groningen

Met zijn juridisch advieswerk zorgt Pijnacker er voor dat Westerwolde onderdeel wordt van de provincie Groningen. 'Westerwolde was een zogenoemde heerlijkheid,' vertelt Brood. 'Het was privé-bezit maar de eigenaar wilde er vanaf. Pijnacker zorgde er voor dat het in het bezit kwam van Groningen.'

Gezant in Barbarije

Dat Pijnacker in Groningen zijn droom om diplomaat te worden blijft koesteren blijkt als hij nog voor het einde van zijn contract met de universiteit gezant wordt van de Nederlandse overheid.

Hij wordt naar Barbarije gestuurd, het huidige Noord-Afrika. 'Hij moest daar vredesverdragen sluiten,' vertelt Brood. 'Dat was wel nodig want het ging om landen die gebruik maakten van kapers. Die waren niet alleen uit op goederen maar ook op de bemanning. Die werd als slaven verkocht.'

De wijde wereld van Cornelis Pijnacker verschijnt deze dinsdag en wordt uitgegeven door WBooks.