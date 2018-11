Wiebes: windmolens Veenkoloniën voldoen aan vergunning

De windmolens van het nog te bouwen Windpark Drentse Monden en Oostermoer voldoen aan de verleende omgevingsvergunningen. Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op vragen van PvdA-Kamerlid William Moorlag.

Over de totale capaciteit van de 45 windmolens ontstond woede bij het actieplatform Tegenwind Veenkoloniën. Voorzitter Jan Nieboer stelt dat de capaciteit niet meer dan 150 megawatt mag bedragen. De initiatiefnemers van het park gaan uit van 175 megawatt, 3,9 per molen.

'Nieuwe rechteloosheid'

Volgens Nieboer is dat illegaal, omdat de Raad van State in haar oordeel over het windpark de capaciteitsgrens bij 150 zou leggen. Hij sprak zelfs van 'een nieuwe episode in een rechteloosheid, die gigantisch is'.

Zelfs meer mogelijk

Wiebes pareert bezwaren tegen de extra capaciteit door te wijzen op de 'bandbreedte' die in de vergunning voor elke molen is vastgesteld. Die ligt tussen 2,3 en 4,2 megawatt. In totaal zou er dus zelfs 189 MW aan vermogen kunnen worden opgesteld.

