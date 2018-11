Coops en Nieborg failliet verklaard

Coops en Nieborg in Hoogezand (Foto: RTV Noord)

Het Hoogezandster constructiebedrijf Coops en Nieborg is dinsdag door de Groningse rechtbank failliet verklaard.

De onderneming was in zwaar weer geraakt door het eerdere faillissement, 30 oktober, van scheepswerf Barkmeijer in Stroobos. Daardoor kreeg het de uitstaande rekeningen niet meer betaald.

Coops en Nieborg had zelf het faillissement aangevraagd en de bijna honderd medewerkers naar huis gestuurd. De Groningse rechtbank heeft dat nu dus bekrachtigd. De curator is mr. Pieter Lettinga uit Groningen.

Lees ook:

- Coops en Nieborg Hoogezand eerste slachtoffer van bankroet Barkmeijer