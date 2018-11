2,5 jaar cel voor 'krankzinnige' autorit door Stad

Een 42-jarige man uit Amsterdam is voor een 'krankzinnige autorit' door de stad Groningen veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar.

De politie maakte een einde aan de dollemansrit door zes keer te schieten op de banden van de auto van de Amsterdammer. De man was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is voor de duur van drie jaar ingenomen.

De man reed begin mei met snelheden tot 160 kilometer per uur door de binnenstad. Medeweggebruikers zoals fietsers lieten zich in de berm vallen om niet te worden geschept.

Straatrace

De Amsterdammer beeldde zich in dat hij meedeed aan een straatrace. Hij achtervolgde een stel in een andere auto en ramde die uiteindelijk. Poging tot doodslag achtte de rechtbank in dit geval bewezen.

De dollemanstocht ging verder via de Ringweg en eindigde op de Friesestraatweg. De politie was inmiddels gealarmeerd. Die kreeg in eerste instantie de melding dat wilde autocoureur vuurwapengevaarlijk zou zijn. Dit bleek achteraf niet te kloppen.

Wielen kwamen los

De agenten zetten de achtervolging in. De Amsterdammer reed volgens de rechter 'als een krankzinnige' door woonwijken, waarbij de vier wielen soms los kwamen van de weg. Hij reed op momenten met gedoofde lichten en tegen het verkeer in.

Bij de afslag Hoogkerk leek de man op de politieauto in te rijden. Op het laatste moment gooide de Amsterdammer het stuur om. De agenten schoten op de banden van de vluchtwagen om hem te stoppen. De stuntrijder kwam uiteindelijk tegen een verkeersbord tot stilstand.

Terecht geschoten

De man werd met geweld uit de wagen gehaald. Hij weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek. Het schietincident is onderzocht door de afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK) van de politie.

Die concludeerde dat er terecht en volgens de regels is geschoten. De officier van justitie eiste eerder drie jaar cel, omdat die vond dat het inrijden op de agenten een poging tot doodslag opleverde. De rechtbank vond dat niet. Die hield het bij bedreiging.

De Amsterdammer moet twee slachtoffers in totaal ruim 2.100 euro aan schadevergoeding betalen.

