De oorsprong van de klassieke sinterklaasliedjes ligt in Stad

Sinterklaas tijdens de landelijke intocht in Stad in 2013 (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Kinderen zingen momenteel hun kelen schor met 'O, kom er eens kijken, 'Hij komt, de lieve goede Sint' en 'Jongens heb je het al vernomen'. De liedjes werden geschreven door de Groningse onderwijzer Katharina Leopold.

De Sinterklaasliedjes verschenen in 1898 in de bundel 'Sint Nikolaas, twaalf versjes met melodieën'. Het zijn zogenaamde contrafacten. Dit zijn teksten geschreven op bestaande melodieën. In de tijd van Leopold werden daar vaak Duitse volksliedjes voor gebruikt.

Sinterklaasliedjes en hun oorsprong

'O, kom er eens kijken' is bijvoorbeeld een bewerking van 'Freut euch des Lebens' van de Zwitserse componist Nägeli. Beluister hieronder het origineel:



En de klassieker 'Hij komt, de lieve goede Sint' is een bewerking van 'Der Fröhlicher Landmann' van Robert Schumann. En dat klonk vroeger zo:



Tot slot nog één vergelijking. Het Sinterklaasliedje 'Jongens heb je het al vernomen' is een bewerking van het Duitse nummer 'Ihren Schafer zu erwarten':



Wilhelmus

Het gebruik van bestaande melodieën is dus ook een heel oud fenomeen dat we niet alleen tegenwoordig gebruiken als we een nummer 'schrijven' voor een bruiloft of een 25-jarig huwelijk. Zelfs het Wilhelmus is een contrafact.

'Zonnestralen in school en huis'

Katharina Leopold (1846-1914) was verbonden aan de kweekschool voor onderwijzeressen in Stad en publiceerde samen met haar vriendin Henriette Dietz in 1894 het boekje 'Zonnestralen in school en huis'.

Deze verzameling sprookjes en kinderverhalen was zo succesvol dat het een aantal vervolgdelen kreeg en talloze herdrukken. De laatste zelfs nog in 2006. Haar naam is, 120 jaar na het verschijnen van haar Sinterklaasbundel, misschien vergeten, maar haar liedjes worden de komende dagen weer volop gezongen.