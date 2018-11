Grotere plannen: 'Wij geloven nog vol in de wietproef'

Daar waar de scepsis over het landelijke wietexperiment toeneemt, worden de Oost-Groninger wietondernemers met de dag enthousiaster. Sterker nog: hun plannen voor een legale wietkwekerij in Oost-Groningen zijn alleen maar groter geworden.

Het kabinet wil een proef met legale wiet, ook wel 'staatswiet' genoemd. Op dit moment is het produceren van wiet illegaal.

Proef wankelt

Nieuwsuur en de NOS publiceerden afgelopen week het verhaal dat de wietproef wankelt, omdat steeds meer gemeenten afhaken. 'Een groeiend aantal gemeenten is niet van plan mee te doen aan het wietexperiment van het kabinet. Ze vinden de plannen te beperkt van opzet en vrezen dat de straathandel toeneemt. Ook coffeeshops zien de proef met legale hennepteelt niet zitten', schrijven zij.

Ondanks de pessimistische verhalen in het land, leeft in Oost-Groningen nog de volle overtuiging dat het experiment kan slagen. Sterker nog: de plannen zijn groter geworden. 'Wij geloven nog vol in de wietproef, ook al haken meerdere gemeenten af', zegt Jakob Zwinderman. Hij voert het woord namens de investeerders.

Grootse plannen

In juni vorig jaar was het idee om een wietfabriek van 7000 m2 op poten te zetten met werk voor zo'n zeventig mensen. 'Wij pakken grootser uit', zegt Zwinderman. 'Wij willen een locatie van minimaal 15.000 m2 met uitbreidingsmogelijkheden naar 25.000 m2. Daarnaast moet er werk zijn voor minimaal tachtig mensen.'

De geldschieters willen anoniem blijven. Tot bekend is welke gemeenten aan de proef mee mogen doen, voert Pekelder Jakob Zwinderman het woord. Hij geeft aan dat de voorkeur ligt bij een wietfabriek in de Veenkoloniën.

Ideale partner blijft de gemeente Groningen. Die gemeente kan tot nu toe nog geen 'go' of 'no go' geven, omdat zij nog niet weet hoe de proef uit zal pakken voor Groningen. Daar buigt de gemeente zich op dit moment over.

Gesprekken met coffeeshops

Groningen heeft meerdere gesprekken gevoerd met de coffeeshophouders in de stad. 'Uit de gesprekken blijkt dat zij positief staan tegenover regulering. Wel hebben zij twijfels bij de uitvoering van het experiment. Ze maken zich zorgen of voldoende variëteit, kwaliteit en kwantiteit aangeboden gaat worden', schrijft de gemeente Groningen.

Volgens Zwinderman zit dat wel goed. Er kunnen, zo vertelt hij, minimaal honderd soorten wiet gekweekt worden. De kwaliteit van het product staat volgens hem ook buiten kijf.

'Gaatje in je hoofd'

Het kabinet stelt voor om een proef over een periode van vier jaar te doen, om vervolgens terug te gaan naar de huidige situatie. Zwinderman: 'Wie dat bedacht heeft moet echt een gaatje in zijn hoofd hebben, ik snap daar niks van. Als dit project slaagt moet je nooit meer terug gaan naar deze situatie.'

Het kabinet wil zes tot tien gemeenten aanwijzen om te experimenteren. Begin 2019 moet duidelijk worden welke gemeenten dat zijn.

