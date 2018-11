Wethouder heeft geen vertrouwen in deadline snel internet

Heeft heel Midden-Groningen voor het eind van volgend jaar snel internet? Dat valt te bezien. Volgens wethouder Jaap Borg is het namelijk 'onwaarschijnlijk' dat die deadline wordt gehaald.

Het miljoenenproject 'Snel internet voor iedereen' van de provincie, moet ervoor zorgen dat alle ruim 13.000 adressen in Groningen worden aangesloten op (snel) internet.

Ambitie te hoog

Rodin Broadband, verantwoordelijk voor de aanleg, heeft 'een harde deadline' om het project voor eind 2019 af te ronden. Maar volgens wethouder Borg gaat dat 'ietsje langer duren'.

'Je hoort veel geluiden dat het niet snel genoeg gaat, maar ook dat de ambitie voor deze deadline te hoog ligt'.

Wel vertrouwen in project

Dat Borg het halen van de deadline in twijfel trekt, betekent overigens niet dat hij geen vertrouwen heeft in uitvoerder Rodin.

'Ze doen hun uiterste best en ik begrijp dat ze lokale ondernemers benaderen om samen te werken. Dat zorgt er wel voor dat mijn vertrouwen in de totale looptijd van het project toeneemt. Maar eind 2019 lijkt mij echt onwaarschijnlijk.'

Rodin: 'Inhaalslag maken'

Rodin Broadbrand denkt de deadline nog steeds te kunnen halen. 'We doen er alles aan om het internet zo snel mogelijk aan te leggen', zegt woordvoerder Date Hoiting. Maar, zegt hij erbij, 'je kunt nooit in de toekomst kijken.'

'We zijn erg druk bezig en hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan om er beweging in te krijgen en er beweging in te houden. Vanaf januari kan de schop in de grond en dan denk ik dat we een inhaalsslag kunnen maken.'

'Als we écht vertraging zouden verwachten, dan komen wel heus wel met een seintje', besluit Hoiting.

Over het project

In onze provincie zijn tienduizenden mensen verstoken van een fatsoenlijke internetverbinding, vooral op het platteland. Het internet is dan zo slecht dat boeren bijvoorbeeld nauwelijks een mestboekhouding online kunnen doen en scholieren hun online huiswerk niet kunnen lezen. In onze provincie zijn tienduizenden mensen verstoken van een fatsoenlijke internetverbinding, vooral op het platteland. Het internet is dan zo slecht dat boeren bijvoorbeeld nauwelijks een mestboekhouding online kunnen doen en scholieren hun online huiswerk niet kunnen lezen. Om daar verandering in te brengen is 'Snel internet voor iedereen' in het leven geroepen door de provincie, de Economic Board en de Nationaal Coordinator Groningen. In totaal kost het project die partijen samen 40 miljoen euro.

