Een maand zonder smartphone, hoe is dat?

Iris in 't Hof deed haar smartphone een maand in de ban (Foto: Iris in 't Hof/RTV Noord)

Ze miste 2260 appjes en stond voor de deur van lege klaslokalen. De 16-jarige vwo-scholiere Iris in 't Hof uit Stad legde haar smartphone een maand lang weg, als experiment.

Van haar bevindingen maakte ze de documentaire 'Afgehaakt'. Daarin ze probeert een gezonde relatie op te bouwen met dat 'brandende en verslavende ding´ in haar broekzak.

Langs bij deskundigen

In 't Hof, scholiere van het Montessori Lyceum in Haren, deed Snapchat, Instagram, Facebook en Twitter een maand in de ban. In die periode stak ze haar licht op bij mediadeskundigen, verslavingsklinieken, vriendinnen én haar oma. Ook hield ze een videodagboek bij.



Omdat ik mijn smartphone zelf niet gebruikte, werd ik heel bewust van het gebruik van anderen Iris in 't Hof - Documentairemaakster

Rust en ruimte

Na een maand maakte In 't Hof voor zichzelf de balans op. Het experiment voelde als een bevrijding, vindt ze. De maand zonder smartphone en social media gaf haar rust, ruimte in het hoofd en zeeën van tijd. Maar er waren ook nadelen.

'Omdat ik mijn smartphone zelf niet gebruikte, werd ik heel bewust van het gebruik van anderen. Verder miste ik soms informatie. Voor een treinreis naar Amsterdam schreef ik alle tijden old school op een papiertje. En op school stond ik weleens voor een leeg lokaal. Gek eigenlijk dat daar alle communicatie digitaal gaat.'

Rol app-ontwikkelaars

Of haar experiment geslaagd is? 'Ik kan nu makkelijker zeggen dat ik hem weg kan leggen. Toch zit ik er nog veel op. De oorzaak daarvan ligt niet alleen bij jezelf, maar ook voor een deel bij de app-ontwikkelaars. Die doen er alles aan om je op je mobiel te houden.'

Bekijk hier de hele documentaire