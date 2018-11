'Groningers moeten meer snakken'

Een sticker met een groene hoofdletter G en daaronder de tekst 'Made in Groningen'. Daarmee siert Eddy Roossien uit Groningen sinds een paar maanden de ladders, trappen, bordessen en hekwerken van zijn bedrijf Roossien Hoogwerktechniek op.

Het is een uiting van trotsheid zegt Roossien, die twintig jaar geleden op een zolderkamertje in de wijk Lewenborg in Stad begon. 'We mogen meer laten weten wat uit Groningen komt. Ik heb het woord trots nog nooit gebruikt, maar ik ben echt trots op mijn team en wat we hier maken.'

Meer snakken



Het ontstaan van de sticker vindt zijn oorsprong twee jaar geleden toen wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen het pand aan de Bornholmstraat, waar Roossien naar toe verhuisde, feestelijk opende. 'Joost zei toen letterlijk dat Groningers meer moeten snakken (opscheppen, red.) en dat heb ik onthouden. Ik wou er iets mee doen, maar het bleef er eerst bij.'

Zichtbaarder

Sinds de verhuizing is Roossien zichtbaarder geworden en dat heeft het bedrijf, waar inmiddels bijna dertig mensen hun brood verdienen, in de groei verder geholpen. 'We doen veel maatwerk en dat willen we graag laten zien. We willen altijd de beste zijn, maar uiteindelijk bepaalt de klant dat natuurlijk.'

Ik vind het belangrijk dat we herkenbaarder worden met onze producten en we willen ons op alle fronten meer laten zien Eddy Roossien - eigenaar Roossien Hoogwerktechniek

Onderscheiden in eenvoud

Roossien, finalist in de strijd om de Groninger Ondernemersprijs, levert door het hele land. 'Ik vind het belangrijk dat we herkenbaarder worden met onze producten en we willen ons op alle fronten meer laten zien. Je moet je onderscheiden en dat zoek ik in eenvoud. Het gaat daarbij ook om vragen stellen aan de gebruikers om duidelijk te krijgen hoe functioneel een trap of hekwerk moet worden.'

G en made in Groningen



Dit alles leidde er toe dat zoon Mark met een ontwerp aan de slag ging. 'Ik wou de kleur van Groningen gebruiken. In eerste instantie keek ik naar de G van FC Groningen en het wapen van de stad. Uiteindelijk kwam ik erop uit dat de G en Made in Groningen wel goed bij elkaar passen.' Deels in het groen als de kleur van Groningen.

Paar honderd keer

Het gaat om eigen producties. 'Wat we zelf maken, daar komen onze stickers op en dat is in de afgelopen maanden al een paar honderd keer gebeurd gok ik,' zegt Roossien senior. Mark vult daar op aan. 'Het moet dus echt een product zijn dat in Groningen gemaakt is.'

Geen alleenrecht

Roossien claimt niet het alleenrecht. 'Ik heb trouwens nog geen ander bedrijf gezien dat het doet. Nogmaals, het gaat erom Groningen op de kaart te zetten. Als er ondernemers zijn die het ook willen, dan mogen ze het bestandje gratis bij ons opvragen.'