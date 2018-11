Taxichauffeurs bereiden acties voor in Midden-Groningen

Taxichauffeurs zijn boos over aangekondigde bezuinigingen (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Taxichauffeurs in Midden-Groningen gaan actievoeren om een bezuiniging van de gemeente tegen te gaan. Cliënten die gebruik maken van taxi's om naar het ziekenhuis te gaan, kunnen daar de dupe van worden.

De gemeente probeert te bezuinigen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Midden-Groningen wil dat inwoners die van die wet gebruik maken voor ziekenvervoer, voortaan werken met vrijwilligers. Dat was tegen het zere been van de taxichauffeurs.

Ultimatum verlopen

FNV Taxi ging namens de boze taxichauffeurs met de gemeente om tafel, maar die gesprekken klapten vorige week. FNV stelde de gemeente een ultimatum, dat vandaag is verlopen.

'We gaan nu acties voorbereiden', zegt Johan Kiel van FNV. 'Dat kunnen stiptheidsacties, werkonderbrekingen en stakingen zijn. We gaan die plannen nu uitwerken.' Duidelijk is dat ook cliënten last krijgt van de actie. De taxichauffeurs houden hun cliënten wel op de hoogte met een speciale nieuwsbrief, en vragen daarin om begrip voor hun acties.

'Deur dichtgetrokken'

Verantwoordelijk wethouder Jan Jakob Boersma is teleurgesteld in de onderhandelaars. Hij had FNV om een dag extra gevraagd zodat de gemeente kon reageren op het ultimatum.

'We vinden het heel belangrijk om te kijken naar het werkgelegenheidsaspect', zegt Boersma. 'Maar zij hebben de deur dicht getrokken. Je moet ons wel de rust en tijd geven om een antwoord te formuleren.'

Maar die boodschap komt niet aan bij FNV. 'De gemeente moet aan onze eisen voldoen, en zo niet dan komen we in actie', zegt Kiel.

Middenweg zoeken

Wethouder Boersma benadrukt dat hij graag in gesprek wil blijven met de onderhandelaars. 'We hebben ze nodig om goede oplossingen te vinden. Maar het moet een middenweg worden, want de bezuiniging moet wel er wel komen.'

Actievoerders bijeen

De gemeente komt woensdagmiddag met een reactie op het verlopen van het ultimatum. Over de inhoud van die brief is nog niets bekend. Ondertussen komen de actievoerders vanavond bijeen om hun acties voor te bereiden.

Lees ook:

- Gesprekken FNV en Midden-Groningen geklapt

- Taxichauffeurs vragen symbolisch een uitkering aan