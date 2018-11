Verontwaardiging bij Groningers nadat vandaag het crisisplan van de NAM openbaar is gemaakt. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Schokgolf aan emoties

In het crisisplan staat onder meer dat na een aardbeving met dodelijke slachtoffers de NAM zo'n schokgolf aan emoties verwacht dat gaslocaties en directieleden beschermd moeten worden tegen volkswoede.

'Elk woord is te weinig om het leed te verzachten. Maar op dit soort leed moeten we voorbereid zijn', zegt verslaggever Sven Jach over het plan.

Een maand zonder smartphone

Een bijzonder project van de 16-jarige Iris in 't Hof uit Stad. De VWO-scholiere ging een maand smartphoneloos door het leven en maakte daar een mini-documentaire over: 'Afgehaakt'.

In Noord Vandaag vertelt Iris hoe het was om haar smartphone op te bergen, wat ze het meest heeft gemist en meer.

Hiphoppende jongere van het jaar

Vandaag is bij een dansschool in Groningen de 16-jarige Chantal de Boer uitgeroepen tot jongere van het jaar. Dat gebeurde door jongerenkrant SevenDays. Ronald is erbij.

Redder ontmoet slachtoffers

Oog in oog met drenkelingen die je twee jaar eerder uit zee hebt gered. Dat overkwam Jentsje van der Molen van het KNMR reddingsstation in Lauwersoog afgelopen weekend tijdens het benefietgala van de KNRM.

Komt (toch nog) voor de bakker

De laatste winkel van Oldekerk dreigde voorgoed te sluiten. Voor de bakkerij waren geen opvolgers te vinden. Totdat twee zussen zich meldden.