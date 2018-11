Damsters wonen straks in een bouwput: 'Even de billen bij elkaar knijpen'

Er staat de inwoners van Opwierde-Zuid in Appingedam vanaf komend jaar een flinke operatie te wachten: vierhonderd huizen gaan tegen de vlakte, 64 huizen worden versterkt en alle straten worden vernieuwd.

De plannen zijn dinsdagmiddag- en avond gepresenteerd aan de inwoners. Dat roept veel verschillende emoties op.



We hebben straks uitzicht op het Eemskanaal en allemaal groen. Ik vind het super! Janny Ebels - Bewoonster Opwierde-Zuid

Gat tussen dak en zijgevel

Janny Ebels, eigenaar van een koopwoning in Opwierde-Zuid, is blij: 'Moet je zien, dat hele blok tegenover ons gaat weg!', zegt ze opgetogen, terwijl ze naar de plattegrond kijkt. 'We hebben straks uitzicht op het Eemskanaal en allemaal groen. Ik vind het super!' Een andere toehoorder wordt juist boos en emotioneel tijdens de presentatie, als hij hoort van de massale sloop en herbouw.

Ebels zegt wel blij te zijn dat haar woning wordt versterkt: 'Ik zit nu in een verschrikkelijk onveilig huis. Er is nu al ruimte tussen het dak en de zijgevel. Straks heb ik een veilig huis in een leuke, frisse buurt.'

Zo komt Opwierde-Zuid er straks uit te zien



Ruimere opzet

De wijk telt straks 49 huizen minder en krijgt daardoor meer ruimte voor bomen, struiken en vijvers. Ook komen er honderd extra parkeerplaatsen. Dáár is wijkbewoner Jan de Lange iets minder blij mee:

'Ik had graag gezien dat de parkeerplaatsen bij mijn huizenblok iets verder van de gevel af zouden komen. Nu lijkt het wel heel dichtbij.' De Lange heeft de afgelopen maanden meegedacht met de vernieuwingsplannen, maar zag zijn voorstel nog niet doorgevoerd in de nieuwste tekeningen.

Hij kan naar eigen zeggen wel leven met de herbouw: 'Ik vind de plannen wel aardig. Voor ons hoeft het eigenlijk niet, want we hebben nauwelijks scheuren. Maar ik snap dat het wel moet, voor de gehele wijkvisie.'



Ik zie wel op tegen het lawaai. We leven straks in één grote bouwput Janny Ebels - Bewoonster Opwierde-Zuid

Duurzaam

Alle nieuwe, aardbevingsbestendige woningen krijgen geen aansluiting meer op het gas. Eigenaren van koopwoningen krijgen een soortelijke of grotere woning terug. Woongroep Marenland bouwt naast de normale rijtjeshuizen ook levensloopbestendige en twee-onder-één-kapwoningen.

De versterking van de wijk gaat jaren duren. Daar kijkt Janny Ebels iets minder naar uit: 'Ik zie wel op tegen het lawaai. We leven straks in één grote bouwput. Het is even de billen bij elkaar knijpen en er doorheen zien te komen.'

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden eind volgend jaar.

