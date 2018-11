Alle kennis over aardbevingen met één muisklik te vinden

Wie graag wil weten welke publicaties en onderzoeksrapporten er allemaal zijn over de effecten van de aardbevingen in onze provincie, kan terecht op de nieuwe website van Kennisplatform Bouwen en Versterken.

De site is dinsdag online gegaan en wil zowel bewoners van het aardbevingsgebied als mensen die er voor hun werk mee te maken hebben van informatie voorzien.

Begrippenlijst

Omdat de rapporten dikwijls vol staan met jargon en technische termen, is op de site ook een begrippenlijst toegevoegd.

Congres

Kennisplatform Bouwen en Versterken organiseerde eerder deze maand samen met Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen een congres over veilig wonen in het aardbevingsgebied. De bedoeling is dat het congres een jaarlijks vervolg krijgt.

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is in 2017 door BuildinG opgericht in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

