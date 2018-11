Drentse gedeputeerde naar NS om te pleiten voor stop snelle trein in Assen

De Drentse gedeputeerde Henk Brink zit donderdag bij NS-topman Roger van Boxtel aan tafel met de boodschap dat er een brede proef moet komen met snelle intercitytreinen vanuit het Noorden naar de Randstad.

Er is al een proef aangekondigd voor een snelle intercity tussen Groningen en de Randstad, die Assen overslaat. Dat was tegen het zere been van Drenthe. Volgens Brink moet die trein hoe dan ook stoppen in Assen en moet er ook vanuit Leeuwarden zo'n snelle proeftrein gaan rijden.

'Noorden zit op één lijn'

Brink heeft inmiddels overleg gehad met zijn collega's uit Groningen en Friesland, zegt hij tegen RTV Drenthe.

'We gaan Van Boxtel zeggen dat we blij zijn met de proef. Tegelijkertijd geven we aan dat het Noorden groter is dan alleen de stad Groningen. Dat de proef moet stoppen in Assen en dat er ook een proef moet komen naar Leeuwarden. We zitten als Noorden daarin op één lijn.'

Proef mét en zónder stop in Assen

Volgens woordvoerder Jan van der Meide van de provincie Groningen zit het echter net iets anders in elkaar dan Brink schetst.

'De proef met de snelle trein zonder tussenstop in Assen moet gewoon doorgaan. Daarnaast vinden we het prima als er ook een proef komt waarbij wél in Assen gestopt wordt, zodat we het effect daarvan kunnen bekijken.'

Hoop op luisterend oor

Brink hoopt op een luisterend oor van de NS. 'Als je Noord-Nederland wil aansluiten, dan moet je het platteland niet vergeten. Van Boxtel heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar hij mag mij niet kwalijk nemen dat ik strijd voor de belangen van de inwoners van de provincie Drenthe.'

