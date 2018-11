Jeter maakt eerste speelminuten voor ruim winnend Donar

Donar heeft dinsdagavond de competitiewedstrijd tegen Den Helder Suns met 110-83 gewonnen. Lance Jeter maakte zijn rentree bij de Groningers, speelde de nodige minuten en was meteen belangrijk met scores en een paar fraaie assists.

Initiatief

Na zes minuten spelen in het eerste kwart kwam Jeter voor het eerst binnen de lijnen. De Amerikaan nam meteen het initiatief en zette als spelverdeler de lijnen uit bij de thuisploeg. Met zijn eerste score zette hij de Groningers op een 39-33 voorsprong.

Van de bank

Braal liet Jeter niet constant staan. De publiekslieveling kwam regelmatig van de bank. Bij rust stond Donar tegen een dapper strijdend Den Helder met 55-48 voor.

Driepunter

In het derde kwart liep de thuisploeg langzaam maar zeker weg bij de gasten. Een driepunter van Jeter brak het verzet bij Den Helder definitief: 71-57. Na dertig minuten basketbal stond Donar met 79-64 aan de goede kant van de score.

Stijgen

In het laatste kwart was de strijd gestreden, verdeelde Jeter het spel als vanouds en konden de Groningers twee punten bijschrijven. Donar stijgt door deze overwinning naar de tweede plaats in de Dutch Basketball League met achttien punten uit elf wedstrijden.