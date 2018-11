Nieuw verdrag zorgt voor 'eerlijke behandeling' op zee

De aanleg van windmolenparken op zee en het trekken van enorme stroomkabels vanuit het Groningse vasteland richting Scandinavië wordt een stuk makkelijker. Dat kan dankzij het nieuwe Westereemsverdrag.

Dat verdrag is dinsdag besproken in de eerste vergadering van de zogeheten Westereemscommissie.

Wie is de baas?

In die commissie zitten Nederlandse en Duitse overheden, die de ontwikkelingen rond elkaars zeegrens beter op elkaar af willen stemmen. Adviseur Dick As van Rijkswaterstaat Noord-Nederland legt uit waarom dat zo belangrijk is.

'Op de Noordzee was er een stukje waarbij Duitsland en Nederland het niet eens waren over de grens. Beide landen vonden dat ze er de baas waren. Daardoor moesten bedrijven in beide landen een vergunning aanvragen. Dat probleem is nu opgelost door een duidelijke grens te trekken.'

Grens langs Borkum

Die nieuwe grens loopt tussen Borkum en Rottumeroog pal naar het noorden, legt As uit. 'Hij sluit mooi aan op de grens die we hebben voor het zogeheten intercontinentaal plat, het gebied waar Nederland economische rechten heeft.'

Niemand voortrekken

Volgens As biedt het nieuwe verdrag nog meer voordelen, behalve de hertekende zeegrens. Zo zijn er ook afspraken gemaakt over het scheepsverkeer.

'De Eemshaven is bijvoorbeeld enorm gegroeid. Er waren betere afspraken nodig hoe de scheepvaartbegeleiding daar gebeurt. Die moeten ervoor zorgen dat er geen partij wordt voorgetrokken, maar dat ze allemaal eerlijk worden behandeld. Daar helpt dit nieuwe verdrag enorm bij.'