Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Financiële problemen Midden-Groningen worden groter door Netflixabonnement op zorg' (Foto: FPS / Jos Schuurman)

De gemeente Midden-Groningen maakt zich ernstig zorgen over de financiële impact van een kabinetsbesluit over de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Door dat besluit loopt de gemeente tonnen mis, en er is angst dat het bedrag oploopt.

Geschreven door Tristan Braakman

Verslaggever

Afgelopen week besloot het kabinet dat, als je gebruik wil maken van de wmo, je dat kunt doen voor een vast bedrag per maand. Een soort abonnement op wmo-zorg. Tot nu toe was het systeem anders ingericht. Afhankelijk van je inkomen betaalde je een bijdrage. Verdiende je meer? Dan betaal je meer. Zit je krap bij kas? Dan helpt de gemeente je. 'Netflixabonnement op zorg' De gemeente Midden-Groningen loopt in elk geval 300.000 euro mis door het nieuwe systeem, en is daarin niet de enige. Andere gemeenten noemden het al een 'netflixabonnement' op zorg en ook de Vereniging van Gemeenten vindt het 'geen goed voorstel'. Vrees voor te lage drempel Wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen noemt de misgelopen drie ton vervelend, maar is vooral bang dat het systeem drempelverlagend werkt. 'Het kan betekenen dat mensen die tot nu toe zelf betaalden, nu denken: ik vraag zorg via de Wmo aan.'

Er komt geen eind aan besluiten die ons problemen opleveren Peter Verschuren - Wethouder Midden-Groningen Grotere problemen Dat is een zorgelijke situatie volgens Verschuren, temeer omdat hij niet kan inschatten hoeveel mensen extra zorg gaan aanvragen. 'Maar het zal zeker voorkomen dat mensen eerder gaan aanvragen. Dus zal het financiële probleem voor ons groter worden.' Ondertussen kampt Midden-Groningen al met een tekort op het zorgbudget. Net als veel andere gemeenten komt de gemeente miljoenen tekort op de jeugdzorg. 'Er komt geen eind aan besluiten die ons problemen opleveren', zegt Verschuren. 'Duidelijk is in elk geval dat, als het ons niet lukt om daar verandering in te brengen, we echt grote problemen krijgen.' Lees ook: - Groninger gemeenten vrezen Haags 'Netflixabonnement'

- Nieuw zorgsysteem verdeelt politiek Groningen