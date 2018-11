Trefzekere Robben schiet Bayern naar volgende ronde Champions League

Onder leiding van een ontketende Arjen Robben heeft Bayern München zich dinsdagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Zuid-Duitsers versloegen Benfica met 5-1.

Robben maakte na blessureleed zijn rentree bij Bayern en dat hebben de Portugezen geweten. De Groninger was in het eerste half uur nauwelijks af te stoppen en scoorde twee keer op klassieke wijze. Al dribbelend naar binnen komen en de bal hard in het doel schieten. In de 36e minuut kwam Bayern op 3-0 toen Robert Lewandowski uit een corner de bal tegen het net kopte.

Beslissing

Gedson Fernandes deed vlak na rust iets terug namens Benfica, maar in de 51e minuut besliste Robert Lewandowski de wedstrijd. Robben werd in de 72e minuut gewisseld door trainer Niko Kovac. Franck Ribery bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 5-1.

31 goals

Robben heeft nu in dertien seizoenen in de Champions League gescoord en kwam tot 31 treffers. Hij heeft nu alleen Ruud van Nistelrooij nog voor zich op de lijst van Nederlandse doelpuntenmakers in het toernooi. De spits tekende voor 56 goals.

Doelpunten Tadic

Eerder op de avond plaatste ook Ajax zich in dezelfde poule E voor de volgende ronde door in Athene AEK met 2-0 te verslaan. Beide treffers kwamen op naam van van oud-FC Groningen speler Dusan Tadic.

