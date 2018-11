Deel dit artikel:













Zwaar toegetakelde Groninger gevonden onder brug in Lelystad De brug waaronder de man werd gevonden (Foto: Opsporing Verzocht)

Een 44-jarige Groninger is vorige maand zwaar mishandeld gevonden onder een brug in Lelystad. Hij was daar achtergelaten met onder meer een schedelbasisfractuur, gebroken ribben, breuken in zijn nek en oogkas en een geperforeerde long. Ook was de man beroofd.

Dat gebeurde op donderdagavond 4 oktober. Het programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. Niks herinneren De man lag onder de Bovenoverbrug in de stad in Flevoland. Hij kan zich niet meer herinneren wat er met hem is gebeurd. In andermans auto Volgens Opsporing Verzocht kampt de man met psychische problemen en was hij op doorreis naar Rotterdam. In Lelystad ging hij in een auto zitten, die niet op slot was. Nadat hij door de eigenaresse was weggestuurd, werd hij enkele uren later gevonden onder de brug. Getuigenoproep Twee weken geleden werden twee verdachten aangehouden, maar die ontkennen betrokken te zijn bij de mishandeling en beroving van de man. Eén getuige heeft zich bij de politie gemeld. Die zag een ruzie tussen meerdere mensen op de brug. Maar de rechercheurs hopen nu dat getuigen die meer weten zich melden.