Jeter: 'Het voelt geweldig om terug te zijn, er is geen plek als Groningen!'

Lance Jeter speelde dinsdagavond weer mee met Donar tegen Den Helder (110-83). 'Ik heb een enorm warm welkom gekregen. De fans geven je veel energie en het was heerlijk om weer te spelen, er vol voor te gaan.'

Winnen

'Je wilt altijd winnen, de kampioenschapsbanieren hangen er niet voor niks. Het wordt een lastig jaar, de competitie is sterk. Ik kijk ook uit naar onze wedstrijden in de tweede ronde van de Europe Cup.'

Werken aan het team

'Vandaag waren een aantal jongens bij het nationale team en Jason Dourisseau was ziek. Als ze terug zijn gaan we verder werken aan het team. Ik ben fit, maar de echte fitheid krijg je pas als je bij het team bent. Ik ben er klaar voor,' aldus een gefocuste Jeter.

Tevreden

Donar-coach Erik Braal is erg tevreden met de terugkeer van Lance Jeter. 'Hij heeft een sterke persoonlijkheid en brengt veel kwaliteit. Vanaf nu kunnen we hem echt goed in het team passen. Hij gaat ons helpen op allerlei terreinen.'

Afscheid Callahan

Doordat Jeter komt neemt Donar per direct afscheid van Jordan Callahan. Zijn contract zal door de club worden ontbonden. 'Jordan heeft hier alles gegeven wat hij had, hij paste in het team en werkte hard. Alleen hebben we het gevoel dat we met Lance op deze positie de volgende stap kunnen zetten. Ik wens Jordan alle goeds toe en hoop dat hij een mooie andere club zal vinden.'

