Topscorer Jobi Wall: 'Ik kreeg veel open schoten' Topscorer Jobi Wall legt aan voor een schot (Foto: JK Beeld)

Jobi Wall was topscorer namens Donar in de winstpartij tegen Den Helder Suns (110-83). Wall was goed voor 29 punten en schoot zeven van zijn acht driepuntspogingen raak.

'Het was een goede overwinning voor het team. Ik schoot de nodige ballen raak, dat is natuurlijk wel een lekker gevoel.'

Wall was nog niet heel bekend met Lance Jeter, maar is ervan overtuigd dat hij het team gaat helpen. 'Wat veranderingen deze week. Andere jongens hebben meer ervaring met hem vanuit het verleden. We hebben nu een rustige week om elkaar beter te leren kennen en het nodige werk te verzettten,' besluit Wall

