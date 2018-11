'Slecht zeemanschap Paksoy 1 oorzaak scheepsbotsing'

De botsing tussen het Turkse schip Paksoy 1 en het Delfzijlster schip Eems Cobalt is te wijten aan 'slecht zeemanchap van de bemanning van het Turkse schip'.

Dat zegt de Duitse waterpolitie die onderzoek doet naar de aanvaring. De schepen botsten twee weken geleden op volle zee zo'n 18 kilometer boven Schiermonnikoog.

'Rechts heeft voorrang en dat is op dat gedeelte van de Eems niet anders', zegt redacteur Carl Hoekstra. Hij volgt het onderzoek naar de botsing.

Een draai

'Het hele vreemde is dat het niet zomaar een voorrangsfout is', zegt Hoekstra. 'Het Turkse schip maakt op het laatste moment een draai en raakte de Eems Cobalt aan de rechterzijde. Een onbegrijpelijke manoeuvre met grote gevolgen.'

Bekijk hier de botsing van de schepen in een animatie:



Duidelijk is inmiddels dat niet de kapitein, maar de stuurman aan het roer stond. Hoe het kan dat het schip ineens een draai maakte, is nog onduidelijk.

Onderzoek in Emden

De Eems Cobalt ligt ter reparatie bij Niestern Sander in Delfzijl. De Paksoy 1 ligt in Emden, waar de Duitse politie de oorzaak van de botsing onderzoekt. 'De Duitsers spreken zelfs van een misdraging. Het is wel duidelijk welke kant dit onderzoek uitgaat', voorspelt Hoekstra.

