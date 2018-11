Minister onderzoekt 'opwaardering' Eurosonic Noorderslag

De Tweede Kamer vindt dat popfestivals vaker als serieuze cultuur moet worden bestempeld. Dat zou met name moeten gelden voor het Groningse popfestival Eurosonic Noorderslag.

De PvdA diende eerder deze week een motie in om het festival op te nemen in de zogeheten basisinfrastructuur van 2021 tot 2024. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur is het hiermee eens en laat de Raad van Cultuur onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

'Relatief nieuwe kunstvorm'

'De verbetering is vooral dat er nu specifiek voor popmuziek aandacht is in de Tweede Kamer. Popmuziek is een relatief nieuwe kunstvorm die nog niet goed verankerd is', zegt directeur Dago Houben van Eurosonic Noorderslag.

'We lopen daarin wat achter. Dat werd pijnlijk duidelijk bij de vorige cultuurronde. Toen vielen festivals tussen wal en schip. En popmuziek in het bijzonder.'

Volgens Houben is zijn festival 'zo afwijkend dat het niet in Fonds Podiumkunsten past'. Een plekje binnen de culturele basisinfrastructuur zou in zijn ogen een uitkomst zijn. 'Ik heb er vertrouwen in dat dit een extra zetje in de rug is.'

