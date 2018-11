Treant stelt Rolf de Folter aan als nieuwe topman

Treant Zorggroep, waaronder het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal valt, heeft vanaf zaterdag een nieuwe bestuursvoorzitter. Rolf de Folter volgt Carla van der Wiel op, die onlangs opstapte.

De Folter is op dit moment nog directievoorzitter van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Ook is hij lid van de raad van bestuur van de overkoepelende Reinier Haga Groep, waaronder vier ziekenhuizen in Zuid-Holland vallen. Die functies gaat Van der Wiel per 1 december juist overnemen van De Folter.

Ruime medische ervaring

De Folter gaat de functie op interimbasis vervullen, voor een jaar. Hij heeft ruime ervaring in de medische wereld. Zo werkte hij bij Certe (medische laboratoria in Groningen, Friesland en Drenthe), het Maxima Medisch Centrum in Utrecht en ook was hij bestuurder bij het Amphia Ziekenhuis in Noord-Brabant en het UMC Utrecht.

'We zijn blij met de benoeming van Rolf de Folter. Nu Carla van de Wiel Treant verlaat, is meteen deze ervaren bestuurder beschikbaar om deze positie te vervullen', reageert Coba Anninga, voorzitter van de raad van toezicht, op de website van Treant Zorggroep.

