Rondje Groningen: blote voetballers!

1) Autoskills

Is dit inderdaad het smalste voor auto's toegankelijke straatje van Nederland? Italiaanse toestand!

2) Vroeg opstaan loont

Op dagen als deze.

3) Is het bij jullie ook zo koud in de trein?

Maar het is met name in de ochtend natuurlijk... Wel wat koud. Michael vindt het niet te doen, tussen Leeuwarden en Groningen om kwart voor zeven 's ochtends.

4) Noten kraken over de trein...

... die Assen kan overslaan, zodat je vanuit Groningen sneller in de Randstad bent. Drents gedeputeerde Henk Brink vindt zo'n trein onbestaanbaar:

... maar krijgt direct de wind van voren.

5) Reisbureau Kraantje

Kraantje Pappie staat volgend jaar in AFAS Live en hoopt dat er veel Groningers richting Amsterdam reizen.

6) Zo zwart als inkt

Reclamebureau Dizain uit Groningen laat zijn creativiteit los op de discussie over Zwarte Piet. Hoe zwart-wit is dit debat eigenlijk?

7) Bedenkelijke elektrificering

Dat is de kop van een artikel van Machiel Mulder. Volgens hem verhoogt het vervangen van een cv-ketel voor een warmtepomp juist het gasverbruik en de CO2-uitstoot.

8) Bolle blikt terug

Een week na de verkiezingen in Groningen, blikt CDA-lijsttrekker René Bolle terug. Zijn partij ging van 3 naar 2 zetels, en dat kwam aan. 'De vraag is of de nieuwe coalitie naast links, ook nog een beetje realistisch gaat worden.'

9) Hadden we nog niet eens opgemerkt

In Groningen waren het vooral partijen met vrouwelijke lijsttrekkers die wonnen.

10) Fris werk

Op onze dijken.

11) Durf je, Arvin?

Drie basketballers van Basketbal Vereniging Groningen dagen Donar-speler Arvin Slagter uit voor een potje 3 tegen 3. Zou-ie durven?

12) Rijschool, wat doe je nu?!

Hier moet verkeersschool Let's Drive toch wel een nat pak mee halen.

13) Het is herfst in Winschoten

En dat levert fraaie plaatjes op.

14) Niks is zondag 3 te gek

De jongens van Groninger voetbalvereniging Groen Geel geven zich bloot.

