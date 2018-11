Gemeente wil tientallen nieuwe woningen in Aduard

Er wordt in de toekomst flink gebouwd in Aduard. Volgens de gemeente Zuidhorn en een adviesbureau is er vraag naar nieuwe woningen in het dorp.

De gemeente: 'De afgelopen jaren zijn weinig woningen gebouwd in Aduard, terwijl in de nabije omgeving van de stad Groningen en Zuidhorn volop wordt gebouwd.'

Nieuwe ontwikkelingen



Volgens wethouder Fred Stol zijn er volop nieuwe ontwikkelingen in het dorp. 'De vraag in de markt is gestegen en de projectontwikkelaars zien nu ook kansen.'

Om te kijken of er inderdaad vraag is naar nieuwbouw in Aduard, heeft de gemeente Zuidhorn een adviesbureau in de arm genomen. Dat heeft onder andere gesproken met Dorpsbelangen Aduard, woningcorporatie Wold & Waard en makelaars.

Vijf woningen per jaar

De conclusie van het bureau is dat Aduard een kansrijk dorp is met de kans om meer inwoners te trekken. 'Vanuit het dorp zelf is een vraag te verwachten van ongeveer vijf woningen per jaar', schrijft het bureau.

'Daarnaast is er vraag vanuit de stad Groningen, die tien tot vijftien woningen per jaar is.' De gemiddelde prijzen van de huizen moet liggen tussen de 180.000 en 250.000 euro.

Kleiweg



De kans is aannemelijk dat de woningen aan de Kleiweg komen te staan, op de plek van een vervallen boerderij. De gemeente heeft in 2012 toestemming gegeven om daar maximaal 29 woningen te bouwen, maar dat is nooit gebeurd.

Het bureau adviseert om juist op die locatie te bouwen. Daarbij raadt zij de gemeente aan om naar een tweede locatie in het dorp te zoeken waar ongeveer tien woningen per jaar gebouwd kunnen worden.

'Ik verwacht dat ergens in 2019 de eerste woningen in de verkoop gaan', zegt Stol.

