Legendarisch Hotel Struvé Sappemeer krijgt theatervoorstelling Streektaalzanger Rieks Folgers wil een theaterstuk maken over Hotel Struvé in Sappemeer (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Jarenlang was het de culturele hotspot van Sappemeer en omgeving. Coryfeeën als Wim Kan, Ronnie Tober, Lee Towers en later The New Adventures traden er op. Er werden trouwfeesten, maar ook uitvaarten gehouden.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

In 2002 ging het dicht, Hotel Struvé in Sappemeer. Als het aan streektaalzanger Rieks Folgers ligt, komt er nu een theatervoorstelling over deze legendarische plek. Omgebouwd tot supermarkt Een groot deel van het oorspronkelijke Hotel Struvé staat nog altijd te stralen langs de Noorderstraat. Gefeest en geslapen wordt er niet meer, tegenwoordig worden er volop boodschappen gedaan. Struvé is omgebouwd tot supermarkt. Een klassieke kelner 'Ik heb hier tien jaar gewerkt, van 1971 tot 1981', vertelt Rieks Folgerts, terwijl we de supermarkt binnenlopen. 'Waar we nu staan, was het restaurant-cafégedeelte. Hier werkte ik als kelner, ouderwets met een zwart pak, vlinderdas, wit overhemd en zo'n doek om de linkerhand. Echt een klassieke kelner.' Gegeten en gedronken 'Voor Hoogezand-Sappemeer heeft Struvé enorm veel betekend', gaat Folgerts verder. 'Duizenden mensen hebben hier gegeten en gedronken, feestgevierd. Kortom, in al die jaren dat Struvé heeft bestaan hebben talloze mensen hier plezier gehad.' Bril scheef op de kop 'Er zijn zoveel anekdotes te vertellen over Struvé', zegt Folgerts, terwijl hij langs de kaasafdeling loopt. 'Operettevereniging Pro Burletta trad hier eens op en een van de zangers zat boven aan touwen op het balkon. Terwijl hij Wiener Blut zong, raakten de touwen los en hij kwam met een smak op het podium terecht. Met zijn bril scheef op de kop krabbelde hij weer op en zong rustig verder.' Of de anekdote onderdeel van de voorstelling gaat worden weet Folgerts nog niet. Op zoek naar sponsoren Hij heeft acteur en regisseur Nico van der Wijk gevraagd de voorstelling over Struvé vorm te geven. Samen met zijn partner Margret Maas en Harry Niehof werkt hij inmiddels aan de muziek. Voor de financiering van het stuk is Folgerts nog op zoek naar sponsoren. De voorstelling moet over twee jaar in het theater te zien zijn. Lees ook: - Struvé maakt plaats voor winkels (2002)

