Lopend Vuur: Om ziekte te voorkomen mag je aan het dna van een embryo sleutelen

Een Chinese arts zegt verantwoordelijk te zijn voor de geboorte van de eerste genetisch gemanipuleerde baby's ter wereld. De twee meisjes heten Lulu en Nina.

Volgens de arts hadden hun vaders hiv. Hij zou het dna van de toen nog embryo's zo gemanipuleerd hebben dat de baby's resistent zijn tegen hiv.

Trotse arts

Na de bekendmaking werd er door veel wetenschappers afwijzend gereageerd. Bijvoorbeeld omdat de bewuste meisjes hun dna ook weer doorgeven, zonder dat daar de gevolgen van bekend zijn.

De bewuste arts heeft inmiddels zijn onderzoek voorlopig stopgezet. Hij zegt er wel trots op te zijn. Bewijs voor zijn werk is er overigens nog niet.

Discussie

De discussie is een ethische. Mag een mens 'knutselen' aan het dna van een embryo? En wat als daarmee ernstige ziekten voorkomen kunnen worden?

Ons Lopend Vuur luidt:



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Max in Nederland?

Terwijl Zandvoort en Assen volop strijden om de organisatie van een Formule 1-wedstrijd, peilden wij dinsdag in ons Lopend Vuur in hoeverre jullie vinden dat Nederland een grand-prix hoort te hebben. Van de 3.252 stemmers vindt 67 procent dat Max Verstappen en zijn collega's in de toekomst hoe dan ook in Nederland moet racen.