Europarlementariërs geven Wunderline steuntje in de rug

Elf Europarlementariërs uit Nederland en Duitsland hebben hun handtekening gezet onder een verklaring voor de Wunderline, de snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Met de verklaring onderschrijven ze het belang van de Wunderline voor de grensregio en voor Europa. Met de Wunderline zouden Groningen en Bremen in circa twee uur bereikbaar zijn.

Geld vrijmaken

'In de verklaring staat dat de lijn nu echt aangelegd moet worden, omdat de verbinding Groningen-Bremen van belang is, en eigenlijk nog veel breder: de verbinding tussen Amsterdam en Hamburg', licht Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) toe.

'We hebben nu lang genoeg gestudeerd, het wordt nu tijd dat Europa geld vrijmaakt.'

Krachtige steun

Volgens Van Dalen legt de verklaring 'een fors gewicht' in de schaal in Brussel.

'Dit is echt een krachtige steun in de rug voor de aanvraag richting de Europese Commissie. Er zijn tal van aanvragen voor cofinanciering van grensoverschrijdende projecten zoals de Wunderline. Dan is politieke steun van Europarlementariërs uit beide landen belangrijk om hoog op de lijst te komen.'

Friesenbrücke

Er moet nog wel veel water door de Eems en Weser voordat de Wunderline een feit is. Heet hangijzer is de kapotte Friesenbrücke, waardoor er nu geen treinverkeer over de grens mogelijk is. Het is de bedoeling dat er in 2024 een nieuwe brug komt.

'Dat hebben we gisteren ook besproken met de Duitsers. Zij zijn zich er zeer van bewust dat als deze Wunderline een kans wil maken, ze het herstel van de Friesenbrücke snel moeten aanpakken. Maar eerder dan 2024 is helaas niet mogelijk, onder meer vanwege de financiering en omdat de brug nieuw gebouwd moet worden', aldus Van Dalen op Radio Noord.

