Waterschap trekt veertig miljoen uit voor nieuwe rioolzuivering bij Gaarkeuken

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zuidhorn is aan het eind van zijn latijn (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Waterschap Noorderzijlvest investeert veertig miljoen euro in een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) bij Gaarkeuken. In de installatie wordt rioolwater gereinigd uit Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken zelf.

De huidige installatie aan het Van Starkenborghkanaal wordt in zijn geheel vervangen.

Nieuwe persleidingen

De nieuwe rwzi maakt de huidige installaties in Marum in Zuidhorn overbodig. Rioolwater uit beide plaatsen wordt straks met een persleiding naar Gaarkeuken gepompt. Die leidingen moeten nog worden aangelegd.

De nieuwe installatie is nodig omdat de rwzi's in Zuidhorn en Marum aan het eind van hun levensduur zijn. Om de kosten te drukken heeft Noorderzijlvest gekozen voor de aanleg van één centrale nieuwe rwzi in plaats van de bouw van nieuwe installaties in Zuidhorn en Marum.

Bouw begint volgend jaar

De bouw van de nieuwe installatie begint in de loop van 2019.

