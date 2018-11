Tekort aan kinderverpleegkundigen: 'Zieke kinderen kunnen niet naar huis'

Nederland kampt landelijk gezien met een tekort aan kinderverpleegkundigen. Thuiszorgorganisatie Allerzorg Kindzorg, ook actief in Groningen, luidt de noodklok en noemt de situatie 'schrijnend'.

Door het tekort kunnen bijvoorbeeld terminaal zieke kinderen de laatste dagen van hun leven niet in eigen bed slapen.

Landelijk probleem

'We kregen laatst binnen 24 uur vijf zorgaanvragen binnen, maar we hebben ze alle vijf moeten afwijzen', zegt kinderverpleegkundige Lisette Mulder van Allerzorg Kindzorg. 'Omgezet in mensenlevens betekent dat er op één dag vijf kinderen niet vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen.'

Allerzorg Kindzorg zegt de aanvragen af te moeten wijzen omdat er te weinig kinderverpleegkundigen zijn. 'Dat is niet alleen binnen onze organisatie zo, het is een landelijk probleem.'

Niet zomaar

Haar collega Sanna Martens zegt dat ze niet zomaar de aanvragen afwijst. 'Op het moment dat we 'nee' zeggen, hebben we echt al over alle mogelijke oplossingen nagedacht. Maar op het moment dat we er zelfs met de gemeenten, logeerhuizen of andere zorgteams niet uitkomen, dan kunnen we niet anders dan afwijzen.'

Ze vervolgt: 'We zien de kinderen het liefste thuis, in hun eigen vertrouwde en veilige omgeving. Het doet pijn dat dit niet kan omdat er simpelweg niet genoeg mensen zijn om in de vraag te voorzien.'

Groningen

Ook in Groningen is er een groot tekort aan kinderverpleegkundigen, zegt Petra Drent. Zij is coördinator voor Allerzorg Kindzorg in de provincie Groningen. 'Het tekort is heel groot, er wordt bijna niet gereageerd op de vacatures. Daarom kunnen kinderen gewoon niet naar huis.'

Het tekort in Groningen is misschien nog wel groter dan in de rest van Nederland, zegt ze. 'Wij zijn in april gestart en kunnen nu al de zorg totaal niet aan. Verpleegkundigen blijven vaak in het ziekenhuis hangen en hebben geen idee dat kinderthuiszorg bestaat, en ook niet dat daarbinnen heel veel organisaties zijn.'

Omscholing

Zorgorganisaties vissen over het algemeen in dezelfde vijver, zegt Martens, waardoor het lastig is om kinderverpleegkundigen aan te trekken. 'We zoeken niet alleen de zogenaamde 'kant-en-klare' HBO kinderverpleegkundigen.' Ze wijst erop dat er de mogelijkheid is tot omscholing: 'Dat weten veel mensen niet.'

'We hopen dat er snel nieuwe verpleegkundigen kunnen worden aangenomen, zodat meer kinderen in hun eigen bedje kunnen slapen. Gewoon, zoals het hoort', besluit ze.

