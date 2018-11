Stadjer krijgt straf voor vernieling en heling

De Stadjer vernielde onder meer ruiten bij het NS-station in Beilen (Foto: Google Street View)

Een 55-jarige man uit Groningen is door de politierechter in Assen veroordeeld tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor vernieling en heling. Daarnaast moet de man een werkstraf van zeventig uur uitvoeren.

De Stadjer verkocht op 4 januari dit jaar een fiets aan een winkel voor gebruikte spullen in Emmen. De fiets bleek twee dagen eerder gestolen te zijn. De man ontkent het rijwiel gestolen te hebben, maar de fiets voor iemand anders te hebben verkocht omdat diegene zich niet kon legitimeren in de winkel.

Aandacht

Twee maanden later werd de Groninger op heterdaad betrapt tijdens het vernielen van een aantal ruiten van onder meer het NS-kantoor en een abri in Beilen. Dit deed hij onder invloed, en naar eigen zeggen ook om aandacht te krijgen en omdat hij het koud had.

De man heeft een strafblad van 38 bladzijden en is alcoholverslaafd. Volgens zijn advocaat is hij zijn manier van leven 'beu' en heeft hij zich vrijwillig aangemeld voor een opname bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

Niet naar gevangenis

De rechter veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 43 dagen, waarvan 40 voorwaardelijk. Omdat hij al drie dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet de gevangenis in.

Aan het vonnis werd een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden gekoppeld, zoals een behandelverplichting en meldplicht.

Proeftijden

De Stadjer liep vanwege eerdere voorwaardelijke straffen in meerdere proeftijden. Maar om het ingegane traject niet in de weg te zitten, besloot de rechter twee straffen om te zetten in een werkstraf en van één straf de proeftijd te verlengen.