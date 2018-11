Cartoonist Nico Visscher (85) draagt 800 tekeningen over aan Groninger Archieven

Nico Visscher (rechts) draagt zijn tekeningen over (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Achthonderd tekeningen van de hand van cartoonist Nico Visscher hebben een nieuw plekje gekregen bij de Groninger Archieven in Stad. 'Het ligt bij mij ook maar in een doos', aldus de 85-jarige tekenaar.

Visscher tekende onder andere ruim twintig jaar voor Binnenlands Bestuur en 32 jaar voor Nieuwsblad van het Noorden. Nu vindt hij het tijd om zijn werk over te dragen.

'Een archief is toegankelijker dan bij mij thuis. Ik vind het wel leuk dat iemand er nog naar kijkt die er gerichte interesse in heeft. Ik ben blij dat het onderdak is.'

Ik teken nog altijd, maar ik sta er niet meer elke dag vroeg voor op Nico Visscher - cartoonist

Hartstikke mooi

Mirjam de Jonge van de Groninger Archieven is blij met de tekeningen van Visscher. De nieuwsgierigheid was voor de overdracht groot. 'Hoe de originelen eruit zien, is ook voor mij spannend', zegt ze. 'Het ziet er allemaal hartstikke mooi uit.'

Hoewel Visscher al met pensioen is, lonken nieuwe tekeningen. Incidenteel doet zijn oude werkgever Binnenlands Bestuur nog een beroep op hem. En thuis kan hij het ook niet laten. 'Ik teken nog altijd, maar ik sta er niet meer elke dag vroeg voor op.'

In 2013 stond het Nederlands Stripmuseum in Groningen stil bij Visschers 50-jarige jubileum als cartoonist. Daarover maakte RTV Noord deze reportage:



