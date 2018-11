Taxichauffeurs bereiden acties onverminderd voor ondanks brief gemeente

Taxichauffeurs in Midden-Groningen gaan onverminderd door met de voorbereidingen van acties. Een brief van de gemeente om de gemoederen te bedaren heeft de actievoerders niet overtuigd.

De chauffeurs zijn boos over een bezuiniging waar de gemeente aan werkt. Midden-Groningen wil dat inwoners die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) gebruik maken van ziekenvervoer, voortaan werken met vrijwilligers. Maar de taxichauffeurs zien dat als broodroof.

Ultimatum verstreken

FNV Taxi onderhandelde namens de chauffeurs en stelde de gemeente een ultimatum dat dinsdag verliep. De eisen: geen bezuiniging, garantie dat het werk door de taxichauffeurs wordt gedaan en dat het in de toekomst ook zo blijft.

Bovendien moest verantwoordelijk wethouder Jan Jakob Boersma dat 'onverkort en publiekelijk kenbaar maken'.

In gesprek blijven

Maar die eisen gaan de gemeente te ver. De gemeente heeft de geplande datum van de bezuiniging al een half jaar opgeschort én belooft lopende contracten niet te breken.

Daarnaast wil wethouder Boersma in gesprek blijven met FNV om tot een oplossing te komen. Dinsdag zei hij tegen RTV Noord 'een oplossing te willen vinden en daar de denkkracht van de chauffeurs voor nodig te hebben'. Voor Boersma is wel helder dát er een bezuiniging moet komen.

Hinder voor cliënten

Wat de acties van FNV precies gaan inhouden is nog onduidelijk, maar dat cliënten er last van gaan krijgen is wel bekend. FNV zegt hen op de hoogte te houden van de acties.

De gemeente noemt werkonderbrekingen 'niet in het belang van de kwetsbare groep van het Wmo-vervoer' en roept op tot een gesprek. FNV Taxi gaat daar niet op in.

