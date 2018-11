'Verbouwing gemeentehuis Sellingen kan mogelijk goedkoper'

De twee huidige gemeentehuizen van Westerwolde, in Wedde en Sellingen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord en Groningen in Beeld)

De verbouwing van het gemeentehuis in Sellingen kan mogelijk goedkoper dan de ingeschatte 9 miljoen euro. Dat zegt burgemeester Leendert Klaassen van de gemeente Westerwolde.

Klaassen zegt dat Westerwolde eerst een berekening heeft gemaakt van de totale kosten van de verbouwing, maar nu kijkt of de verbouwing ook kleinschaliger kan.

Minder oppervlak nodig?

'Een van de dingen die we daarbij bekijken is: zou het met minder vierkante meters kunnen?', legt Klaassen uit.

'Hoeveel procent van onze werknemers zit bijvoorbeeld op een vaste werkplek? Als deze cijfers bekend zijn, zou het best kunnen zijn dat we minder vierkante meters nodig zijn. Dat scheelt in de kosten.'

Uitbouw en geen nieuwbouw

Vorige week kwam naar buiten dat de gemeente Westerwolde opteert voor uitbouw van het huidige gemeentehuis in Sellingen, in plaats van nieuwbouw. De locatie in Wedde, waar een deel van de ambtenaren en het gemeentebestuur werkzaam is, zal dan sluiten.

De gemeente Westerwolde start in januari een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouwplannen. 'Dat onderzoek zullen we eerst voorleggen aan de gemeenteraad. Halverwege volgend jaar moet duidelijk worden wat de plannen zullen worden.'

Voordeliger

Klaassen geeft aan dat investeren in een verbouwing op termijn financieel voordeliger is dan het onderhouden van twee gemeentehuizen.

'De investering wordt over veertig jaar afgeschreven. Het bedrag per jaar is aanzienlijk lager dan een afschrijving in één keer. We hebben nu nog twee gemeentehuizen met aanzienlijke kosten. Investeren in een gebouw is goedkoper dan we nu kwijt zijn', aldus Klaassen.

Informatiebalies

Westerwolde denkt wel na om op verschillende punten inwoners van de gemeente van dienst te kunnen zijn. De gemeente denkt na over informatiebalies in multifunctionele centra door heel Westerwolde.

