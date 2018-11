Striptekenaar Frans Le Roux live aan het werk in Stripmuseum

De Groninger striptekenaar Frans Le Roux maakt vanaf komend weekend een paar gigantische muurtekeningen in het Nederlands Stripmuseum in Stad.

De tekeningen vormen het decor van de overzichtstentoonstelling van zijn werk die later in december begint. De expositie van Le Roux is de laatste in het Stripmuseum.

Stiekem geoefend

In de grote zaal van het Stripmuseum aan de Westerhaven is Frans Le Roux inmiddels bezig met de voorbereidingen. Op de kale wand van dertig meter lang staan een paar stripfiguurtjes getekend.

'Dit zijn oefeningen', vertelt de tekenaar. 'Tijdens de vorige tentoonstelling heb ik stiekem een paar lijsten van de muur gehaald om even te oefenen en te kijken wat voor materiaal ik nodig heb.'

Collage van stripfiguren

Op de wand tekent Le Roux vanaf zaterdag een collage van de stripfiguren die hij in de loop van zijn carrière heeft bedacht.

De openbare tekenactie van de kunstenaar duurt drie weken, waarna zijn overzichtstentoonstelling in het museum van start gaat.

Honderdduizend euro boete

Le Roux is vooral bekend geworden door zijn gedetailleerde stadstekeningen waarin hij allerlei grappige figuurtjes tekent.

Ik ben gek op het tekenen van steden Frans Le Roux - striptekenaar

De eersten maakte hij van Groningen, maar tegenwoordig gaat hij voor een legpuzzelfabrikant de hele wereld over. 'Ik ben gek op het tekenen van steden', vertelt de kunstenaar. 'Voor die van Parijs heb ik nog gebruik gemaakt van een drone om foto's te maken. Later hoorde ik dat dit streng verboden is en dat je er honderdduizend euro boete voor kan krijgen.'

Behalve Parijs tekende Le Roux ook New York, Amsterdam en Londen.

Herman Brood en The Ramones

Al van jongs af aan maakt Le Roux striptekeningen, maar om zijn brood te verdienen besloot hij toch maar om een opleiding grafische vormgeving aan Academie Minerva te volgen.

'Ik heb vroeger ook veel affiches gemaakt voor de Groninger popscene. Bijvoorbeeld voor optredens van Herman Brood en The Ramones. Op de tentoonstelling zullen die ook te zien zijn.'

Afscheid van Stripmuseum

De overzichtstentoonstelling van Frans Le Roux is de laatste in het Stripmuseum. Daarna sluit het museum de deuren om in aangepaste vorm terug te komen in het Groninger Forum aan de Grote Markt in de stad.

Spijtig dat Stripmuseum gaat verdwijnen Frans Le Roux - striptekenaar

'Ik vind het heel spijtig dat zo'n mooi museum gaat verdwijnen', zegt Le Roux, die nauw betrokken was bij de oprichting ervan. 'Maar voor iedereen die nog nooit in het Stripmuseum is geweest is dit hét moment om dat alsnog te doen.'



Frans Le Roux begint zaterdag 1 december aan de muurtekeningen in het Stripmuseum. Zijn overzichtstentoonstelling start op 21 december.

Lees ook:

- Oud-bestuurders Stripmuseum leggen zich neer bij plannen Forum