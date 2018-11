Taxichauffeurs Midden-Groningen gaan vrijdag staken

Enkele tientallen taxichauffeurs in Midden-Groningen leggen vrijdag het werk neer. Ze gaan staken uit protest tegen bezuinigingen van de gemeente op het Wmo-vervoer.

De gemeente Midden-Groningen wil het vervoer van inwoners naar het ziekenhuis voortaan laten uitvoeren door vrijwilligers. De taxichauffeurs zien dit als broodroof.

Belangrijke ritten gaan wel door

De staking treft waarschijnlijk tientallen mensen die gebruik maken van het Wmo-vervoer.

Belangrijke ritten van patiënten die bijvoorbeeld moeten worden bestraald of een nierdialyse moeten ondergaan, gaan volgens vakbondsbestuurder Minke Jansma van FNV Taxi wel door.

Ultimatum

Dinsdag verliep het ultimatum dat FNV Taxi namens de chauffeurs aan de gemeente stelde. De bond eiste dat de bezuinigingen van tafel zouden gaan en dat de gemeente zou garanderen dat het Wmo-vervoer van en naar ziekenhuizen ook in de toekomst door gekwalificeerde taxichauffeurs wordt uitgevoerd.

De gemeente ging daar niet op in. De bezuiniging gaat gewoon door. Wel liet wethouder Jan Jakob Boersma weten met de onderhandelaars in gesprek te willen blijven. Ook is de gemeente bereid de invoering uit te stellen van 1 januari naar 1 juli volgend jaar.

Vrijdag geen ziekenvervoer

FNV Taxi zegt dat het alle taxichauffeurs aan het hart gaat dat zij vrijdag hun Wmo-cliënten niet vervoeren. 'Hun loyaliteit naar de klanten is groot, maar het water staat hun nu ook aan de lippen', zegt Jansma, doelend op dat de chauffeurs waarschijnlijk ontslag wacht.

'Sinds maandag zijn wij al bezig om de klanten te informeren over de staking. Veel mensen hebben begrip voor de chauffeurs: ook zij willen hun eigen chauffeur niet kwijt. Zij snappen ook wel dat de kwaliteit en de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt als het door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en de bezuiniging terugdraaien', aldus Jansma op Radio Noord.

Vijftig stakers verwacht

FNV Taxi verwacht dat zo'n vijftig chauffeurs van Taxi de Grooth/CTS mee zullen doen aan de staking. De actievoerders zullen zich vrijdag om 9.00 uur verzamelen voor het gemeentehuis in Hoogezand.

