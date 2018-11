Burgemeester Zuidhorn wordt nieuwe voorzitter Het Groninger Landschap

Greetje De Vries-Leggedoor is met ingang van 2019 voorzitter van ​de Raad van Toezicht van Het Gron (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

Greetje de Vries-Leggedoor wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Groninger Landschap. Ze is nog waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn, maar verruilt die baan per 1 januari voor haar nieuwe functie.

Voordat De Vries-Leggedoor de ambtsketen van Zuidhorn droeg, was ze onder meer lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's en gedeputeerde in Drenthe. Ze is bij Het Groninger Landschap de opvolger van Janny Vlietstra, die na acht jaar afzwaait.

'Wereld beetje mooier maken'

Het Groninger Landschap is blij met haar aanstelling en ziet in de Groningse iemand die sterk betrokken is bij de doelen waar de stichting voor staat.

'We hebben deze wereld geleend van onze kinderen en kleinkinderen. En samen met iedereen die zich inzet voor Het Groninger Landschap hoop ik die een beetje mooier te maken', laat De Vries-Leggedoor weten.