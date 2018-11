Den Oudsten: 'Wietexperiment in huidige vorm zorgt voor problemen'

De gemeente Groningen ziet beren op de weg als het gaat over de voorwaarden van het landelijke wietexperiment. Burgemeester Peter den Oudsten: 'Ik ben positief over deelname, maar kritisch op de voorwaarden die nu gesteld zijn.'

'De huidige vormgeving van het wietexperiment zorgt voor problemen', meent hij.

Kritiekpunten

Den Oudsten noemt meerdere zaken die volgens hem voor problemen zorgen. 'De huidige duur van het experiment is vier jaar. Je kunt coffeeshops niet zeggen om na vier jaar te stoppen en weer op de oude manier verder te gaan. Dat gaat niet.'

'Daarnaast is het onduidelijk of de kwekers het bestaande assortiment kunnen leveren. Doen ze dat niet, dan zal een deel van de handel zich naar de openbare ruimte verplaatsen. Dat willen wij natuurlijk niet.'

Den Oudsten noemt nog een punt waarbij hij zijn vraagtekens zet: 'In het plan staat ook dat je alleen aan eigen inwoners mag leveren. Dat is voor een stad als Groningen met een centrumpositie niet goed te handhaven. Dat doen wij nu ook niet, dus dat wordt nog een ingewikkelde discussie.'

'Gevaarlijk en onhaalbaar'

Vorige week werd de conceptversie van de voorwaarden voor de proef bekendgemaakt. Daarbij zetten steden als Breda en Tilburg hun vraagtekens. Amsterdam noemde de voorwaarden 'gevaarlijk en onhaalbaar' en haakte, net als Rotterdam en Leeuwarden, af.

Groningen staat er hetzelfde in als Breda en Tilburg. 'Wij moeten het maximale doen, maar er moeten ook realistische voorwaarden zijn. Die zie ik op dit moment nog niet', aldus Den Oudsten.

'In januari of februari zullen wij onze opvattingen kenbaar maken. Ik ga er vanuit dat het felle debatten worden in de Tweede Kamer en dat het experiment echt voorlopig nog niet tot uitvoer kan worden gebracht.'

Niet genoeg gemeenten

Mochten de voorwaarden niet veranderen, dan denkt Den Oudsten dat er nog geen tien gemeenten zullen zijn die mee willen doen. Dat terwijl het doel van het kabinet is dat zes tot tien gemeenten deelnemen aan de proef.

Den Oudsten gaat samen met andere gemeenten kijken of de voorwaarden kunnen worden verruimd.

