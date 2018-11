Deel dit artikel:













Wie wil er zilte aardbeien gaan telen in Groningen? Liggen er binnen een aantal jaren zilte aardbeien in de schappen? (Foto: Arie Kievit/ANP)

De provincie is op zoek naar boeren of andere ondernemers die zilte gewassen willen gaan telen in de zogeheten 'dubbele dijk'.

Steven Radersma

Verslaggever

Die dubbele dijk maakt onderdeel uit van de dijkversterking tussen Delfzijl en de Eemshaven. Achter de primaire dijk bij Bierum wordt een tweede dijk aangelegd. In het gebied daartussen kan gecontroleerd zout water worden binnengelaten. Het gaat om een proefproject. Twee delen De dubbele dijk bestaat uit twee delen: het eerste deel wordt gebruikt om slib uit de Eems-Dollard 'in te vangen'. Het slib dat daar neerslaat, wordt 'gerijpt' tot klei, dat later gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld dijkversterking. Aardbeien Het tweede deel staat direct in verbinding met het eerste, en is speciaal bedoeld voor zilte teelt. 'Denk bijvoorbeeld aan de teelt van zeekraal, lamsoor, aardappelen maar ook aardbeien', zegt projectleider Irene van Dorp. 'Maar er is ook ruimte voor aquacultuur; het kweken van schelp- en schaaldieren. Voor dat laatste doel is 22 hectare beschikbaar, voor de 'droge' teelt acht hectare.' Bijeenkomst Vrijdag wordt in de Eemshaven een bijeenkomst gehouden voor boeren en ondernemers die interesse hebben in de zilte teelt. 'Er zijn al aanmeldingen', zegt Van Dorp. 'Er zijn Groningse boeren bij, maar ook ondernemers uit Zeeland.' Erg zoet Het is de bedoeling dat de zilte teelt binnen de dubbele dijk begin 2021 van start gaat. Dan groeien daar misschien zilte aardbeien. 'En nee, die zijn niet zout', zegt Van Dorp. 'Ik heb het geproefd bij een zilte teler op Texel en ze zijn ontzettend lekker, heel erg zoet.' Lees ook: - Geld voor experimenten met zilte landbouw

