Oud-Stadjer twintig maanden de cel in na doodslaan dakloze man

Een 27-jarige oud-Stadjer is voor het doodslaan van de dakloze Azziz Barre veroordeeld tot twintig maanden cel. De hogere rechters vonden het bewezen dat hij de dakloze man zodanig mishandelde, dat het de dood tot gevolg had.

De veertigjarige Barre was een uit Somalië afkomstige man, die in zijn geboorteland kindsoldaat was. Hij kwam via omwegen in Groningen terecht, was verward en verslaafd aan drugs.

Bedreigd

Barre kwam de toen 23-jarige Stadjer op 7 april 2014 tegen in de stad. De Stadjer zei dat hij door de Somaliër werd bedreigd en sloeg hem tegen het hoofd. Maar volgens getuigen mepte de Stadjer uit het niets. Het Hof vond dat er geen sprake was van noodweer.

Door de vuistslag liep de zwerver meerdere schedelbreuken op en overleed later aan zijn verwondingen.

Andere mishandeling

De Stadjer kreeg de opgelegde straf ook voor het mishandelen van twee personen in maart 2014. Hij bemoeide zich zonder reden met een gevecht en sloeg de twee slachtoffers.

Het Hof vond het aannemelijk dat de Stadjer iemand is die geneigd is om snel geweld te gebruiken. Daarnaast nam het Hof in het oordeel mee dat de oud-Stadjer niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar, het Hof ging iets lager zitten.

Lees ook:

- Twee jaar cel geëist in hoger beroep doodslaan dakloze Azziz Barre

- Twee jaar cel voor doodslaan dakloze Azziz Barre

- Verdachte: 'Hij viel als een plank achterover'