Ondernemers van 'Expeditie Colombia' kijken vol verwondering terug

'Bogota is een miljoenenstad. Dat is wel iets anders dan ons vertrouwde Zuidoost-Groningen.' (Foto: Gerwin Brüns)

Een groep met achttien ondernemers uit Zuid- en Oost-Groningen is teruggekeerd van een zogeheten inspiratiereis van een week naar Colombia. Ze hebben hun ogen uitgekeken, laten ze weten.

'We zitten nog vol verwondering en enthousiasme', zegt Bert-Jan van Dinter. De directeur van Vandinter Semo BV uit Scheemda laat weten dat niemand van de ondernemers uit Colombia is teruggekomen met een koffer vol opdrachten, wél met afspraken voor verder contact. 'Maar zo'n reis verrijkt je zeker. We dachten ze vooraf een beetje te vertellen hoe het allemaal moet, maar dat is niet aan de orde geweest. Onderschat ze niet.'

In opbouw

Hij geeft aan dat Colombia zich snel ontwikkelt. 'Het is een land in opbouw, dat het tijdperk van de fax heeft overgeslagen. Internet speelt een grote rol en dan kun je snel ontwikkelen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in grote verzamelgebouwen, waar ondernemers elkaar gemakkelijk weten te vinden. Een groot voordeel is dat van Zuid-Californië tot Zuid-Chili Spaans gesproken wordt. Dat geeft toegang tot een grote afzetmarkt.'

Premier Rutte ook

De groep kreeg onder andere een presentatie over Saba, een bedrijf van oud-Minister van Financiën Jan Kees de Jager. 'Als hij ervoor kiest om zich in Medellín - een stad met ruim vier miljoen inwoners - te vestigen, is dat een aanwijzing dat het vestigingsklimaat daar wel goed is', concludeert Van Dinter.

'Als premier Rutte deze week met ruim honderd bedrijven in zijn kielzog afreist naar Colombia voor een handelsmissie, dan is denk ik wel duidelijk dat daar iets gebeurt.'

Wat mij het meest bijblijft is de sterke samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs Gerwin Brüns - accountmanager Rabobank Zuid- en Oost-Groningen

Eigen doelen ondergeschikt

Gerwin Brüns is accountmanager Groot Zakelijk bij de Rabobank Zuid- en Oost-Groningen en hij kijkt als aanjager van de reis tevreden terug. 'Wat mij het meest bijblijft is de sterke samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Dat raakt bedrijven echt in hun oorspronkelijke dna. Het ondergeschikt maken van eigen doelen aan gezamenlijke doelen, daar kunnen wij echt iets van leren.'

Als voorbeeld noemt Brüns een grote bloemenkwekerij met zes vestigingen in Colombia: The Elite Flower. Daar werken tienduizend mensen en tussen de kassen staat een kindcentrum met plek voor achthonderd kinderen.

'Werknemers mogen daar één kind onderbrengen. Deels met subsidie van de overheid en gelden van The Elite Flower krijgen ze opvoeding en onderwijs. Dat was super om te zien, want die kinderen krijgen daardoor echt een betere toekomst.'

Kracht van de massa

Voor ondernemer Leon Eikens uit Ter Apel was de reis ook erg de moeite waard. 'Ik kan wel een dag vullen met het vertellen van alle ervaringen. Wat mij vooral opviel was de kracht van de massa. Bogota is een stad van tien miljoen inwoners. Dat is wel iets anders dan ons vertrouwde Zuidoost-Groningen, hoor.'

Geen troep

Een deel van de bevolking profiteert van de economische ontwikkelingen, maar je hebt ook sociale systemen die zorgen voor cohesie.

'Er ligt bijvoorbeeld nergens troep op straat', zag Eikens 'Groepen mensen gaan 's nachts om 03:00 uur al op pad om het vuilnis te scheiden en te sorteren, dat een uur later wordt opgehaald door de juiste vuilniswagen. Deze afvalscheiders, waste-pickers genaamd, krijgen daar woonhuisvesting, eten en sociale erkenning voor terug.'

Eikens is pleitbezorger van groene kunststoffen en zag op dat gebied iets aardigs. 'We maken ons hier druk over hoe we recyclebare rietjes krijgen, maar in Colombia hebben ze dat allang.'

Dichter bij elkaar

En zo bestaat de oogst vooralsnog uit bijzondere indrukken en ervaringen. Maar wat levert het de ondernemers in directe zin op? 'De verbinding die we onderling hebben gelegd, gaat ons hier zeker helpen. Ik ben in contact gekomen met ondernemers die mee waren, die ik anders nooit gesproken zou hebben. Dat is heel wat waard', concludeert Eikens.

Brüns onderschrijft dat. 'Ik heb aan het contact diverse ondernemers een waardevoller contact overgehouden dan puur het klantcontact. We zijn nog dichter bij elkaar gekomen.'

Lees ook:

- 'Expeditie Colombia' door achttien Groninger ondernemers