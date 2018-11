Bezoek staatssecretaris Harbers aan Ter Apel uitgesteld

Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) komt komende dinsdag niet naar Ter Apel. Zijn bezoek is een week uitgesteld.

Volgens burgemeester Leendert Klaassen wordt Harbers dinsdag verwacht in de Tweede Kamer. 'En dat gaat voor', zegt Klaassen.

Nieuwe datum meteen vastgesteld

Een nieuwe datum voor het bezoek is al gepland. De staatssecretaris, belast met de portefeuille integratie en asielbeleid, komt nu woensdag 12 december naar Ter Apel.

Harbers komt in het dorp spreken over de zogenoemde veiligelanders, asielzoekers uit veilig verklaarde landen in Oost-Europa en Noord-Afrika. Die zorgen volgens de lokale driehoek - politie, justitie en burgemeester - voor veel overlast.

Ondernemers en buschauffeurs

De komst van Harbers is op verzoek van de gemeenteraad in Westerwolde, die wil dat de staatssecretaris zelf een beeld krijgt van de situatie in Ter Apel.

Harbers heeft aangegeven om ook met ondernemers in gesprek te willen. Die hebben veel last van winkeldiefstallen. Het aantal diefstallen in Ter Apel neemt de afgelopen tijd toe, de politie zegt dat het gros van de diefstallen door asielzoekers door veiligelanders gebeurt.

Ook buschauffeurs zijn de situatie beu, doordat de veiligelanders voor onaanvaardbaar gedrag in de bus zouden zorgen.

