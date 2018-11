Agent gewond na achtervolging bij Rhederbrug

Een politieagent is woensdagmiddag gewond geraakt bij een achtervolging over de Rhederweg bij Bellingwolde.

De agent zat in een politieauto, die tijdens de achtervolging in een droogstaande sloot belandde. Over de aard van de verwondingen van de agent is niets bekend. Ook de auto die achtervolgd werd kwam in die sloot tot stilstand.

Het ongeval vond net voor de Duitse grens plaats. Het is onduidelijk waarom de auto werd achtervolgd door de politie en ook is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.