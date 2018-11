Ongebruikte doos onder zuidelijke ringweg wordt gesloopt

Zo moet de verdiepte zuidelijke ringweg er uiteindelijk uit gaan zien. (Foto: VIA Drupsteen)

Van maandag 3 tot en met vrijdag 21 december vinden er onder de zuidelijke ringweg sloopwerkzaamheden plaats. De zogenoemde doos moet onder de weg worden weggehaald om ruimte te maken voor de toekomstige verdiepte ligging.

Er wordt gesloopt ter hoogte van woongebouw De Frontier in de stad-Groninger wijk Oosterpoort, Het autoverkeer ondervindt er geen hinder van en kan tijdens de werkzaamheden gewoon doorrijden.

Het geel gemarkeerde deel is de zogeheten doos onder de zuidelijke ringweg.



'Doosconstructie'

Aanpak Ring Zuid, één van de opdrachtgevers voor de aanpak van de zuidelijke ring, spreekt over een 'doosconstructie'. Het gaat om een betonnen ruimte die onder de ringweg zit. De doos zit aan de westkant van het voormalige Gouden Tunneltje.

Een ongebruikte doos

De doos is nooit gebruikt. Er zaten zelfs geen deuren in die toegang konden verlenen tot de holle ruimte. 'Ik kan voorstellen dat het wat vragen oproept als je een doos onder de ringweg gaat slopen', zegt omgevingsmanager Marco Sanders van Aanpak Ring Zuid.

'Onder de ringweg ter hoogte van het gebouw De Frontier zaten meerdere ruimtes; een onderhoudswinkel en een popbunker. Er zit dus een soort doosconstructie onder de ringweg en een deel daarvan gaan we dus nu slopen.'

Overdag slopen, 's nachts afvoeren

De sloop van de doos vindt in de genoemde periode elke dag plaats, van 07:00 tot 19:00 uur. Het afvoeren van het puin gebeurt niet overdag, maar 's nachts.

De zogenoemde doos bevindt zich voor een deel onder de rijbanen van de zuidelijke rijbanen. Het deel onder de rijbanen wordt in een later stadium gesloopt.

Doeken

Het sloopwerk is vanaf de ringweg te zien, want de sloopplaats ligt tussen de beide rijbanen in. Rondom het te slopen gedeelte worden doeken geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen mogen de sloopwerkzaamheden namelijk geen aandacht trekken van de automobilisten. Die doeken zijn tegelijkertijd ook geluidswerend.

Aanpak Ring Zuid verwacht geen extreme geluidsoverlast gedurende de sloopwerkzaamheden. De geluidsoverlast zou ruimschoots binnen de gestelde wettelijke kaders blijven.

